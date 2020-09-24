聯嘉逆勢漲 股價創歷史收盤新高

LED車燈大廠聯嘉光電（6288）為特斯拉的供應商，日前董事長黃國欣表示，為特斯拉Model 3系列車款代工的車燈，將從周產1.5萬組，邁向1.8萬組，看待聯嘉光電未來營運，甚至以「十年看不到一片烏雲。」來形容，激勵聯嘉股價今（24）日股價不畏大盤重挫，逆勢漲逾6%、漲2.35元，收在39元，股價創歷史收盤新高紀錄。

聯嘉主要產品為車用LED元件及模組和LED節能產品，目前重點營收來自LED車用照明模組與元件應用，約占總營收80%，已取得全球前十大及世界知名車燈廠認證與合作，包括特斯拉在內，另有GM（通用汽車）、奧迪（Audi）、捷豹（Jaguar）、賓士（Mercedes-Benz）、BMW等客戶。

今年全球電動車銷售前20名中，特斯拉的Model 3銷量居冠，全球占比15%，對聯嘉是一大貢獻，Model 3跟Model Y是同樣光源，都由聯嘉供應；聯嘉進一步透露，目前特斯拉正評估「皮卡車款」也使用旗下產品，換言之，聯嘉有機會成為皮卡的電燈供應廠。

營運前景佳，激勵聯嘉連兩日股價強勢，從22日的收盤價33.35元計算，到今日收盤39元，漲幅達17%，股價創歷史收盤新高紀錄。