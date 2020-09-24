達爾併購敦南案過關 敦南早盤強漲

美商達爾併購分離式元件大廠敦南（5305）案，順利取得中國大陸國家市場監督管理總局核准。敦南今（24）日早盤受利多消息刺激強漲，盤中最高價來到42元。

敦南表示，本併購案預計將於11月底完成，自股份轉換基準日終止上市，並向金管會撤銷公開發行。除了大陸國家市場監督管理總局許可之外，包括我國公平會、投審會與中國大陸國家發展和改革委員會，也都已核准此案。

敦南是於去年8月9日宣布，旗下轉投資、在美國掛牌的達爾科技，將以總價133億元、每股新台幣42.5元反向併購敦南，溢價幅度達35％。全案本來預計將在2020年4月完成，但依照現在進度，約延遲半年多。

在上述併購案經各主管機關審查過程中，敦南旗下電源管理IC廠昂寶-KY也被東博資本（MagiCapital）主導的三個國際私募基金，以總金額約128.8億元、每股230元收購，昂寶因此私有化下櫃，此舉被外界視為是排除達爾併購敦南案的阻礙，可加速其進行時程。

敦南是全球橋式整流器市占龍頭，市占率約22%至24%，達爾（6523）則是全球重要的分離式元件、類比、邏輯及混合訊號晶片供應商，直、間接擁有蘋果、三星、華為、戴爾、思科、西門子等客戶。

達爾併購敦南將對其產能、產品線等都有互補效益。達爾在上海、成都等地有生產據點，在台灣有敦南、德微（3675）等下游合作廠商，未來有達爾的通路資源與訂單加持，有助敦南快速提升6吋廠的產能利用率，而在美中貿易戰氛圍中，台灣的產能也是達爾未來的重要資源。達爾執行長盧克修先前表示，希望透過併購，達成2025年營收25億美元、毛利10億美元的目標。