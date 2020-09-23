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外資雙升瑞昱、頎邦 目標價420元、78元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
瑞昱董事長葉南宏。報系資料照
瑞昱董事長葉南宏。報系資料照

無畏美中拳腳相向，半導體股調升不斷！大和資本最新報告看好瑞昱（2379）受惠居家辦公、WiFi 6及TWS需求，獲利表現將優於預期，評級升上「優於大盤」，目標價420元；另摩根大通看好頎邦（6147）OLED業務回溫，同步受惠TDDI漲價、RF訂單成長，評級升為「買進」，目標價78元。

目前外資圈對瑞昱最高評價，已經有摩根士丹利喊520元，美銀先前首次評等也喊到500元，瑞昱挺進「五」字頭已成共識。

大和表示，瑞昱受惠居家辦公、電視及藍芽等消費電子需求續強，第3季營收可望優於預期，挑戰215億元，將較第2季強增24%，年增34%。由於晶圓產能受限，部分需求遞延，第4季也有機會持穩高檔，預期較本季下滑2%，優於往年季節表現。

大和指出，2021年居家辦公熱潮可能衰減，但瑞昱WiFi 6、2.5G乙太網路及10G PON規格升級將補上，TWS、物聯網和smart switch成長也是動能，特別是TWS成為明年大亮點，對瑞昱WiFi業務貢獻比重從今年的4%翻五倍到20%。

大和分析，主動式降噪ANC技術優勢有利瑞昱TWS份額及均價跟進提升，帶動2021年相關營收增17%。智慧家庭使用更多藍芽BT連線，BT部門營收貢獻比預期從今年的11%增為明年16%，前景也樂觀；整體推算瑞昱2020-2022年每股純益（EPS）挑戰16.8元、19.1元、22.6元。

摩根大通指出，頎邦OLED業務雖然受到華為禁令衝擊，不過OPPO、VIVO和小米採用率將跟隨降價提升。

摩根大通認為，市場也低估iPhone OLED對頎邦的貢獻，受惠LGD和BOE取得6.1吋訂單，兩家廠商未來還會爭取更多蘋果單，頎邦明年OLED業務顯著提升。

由於非華為手機品牌搶進，頎邦TDDI測試產能已經滿載，OSAT第4季可能調漲10%，假設需求續強將帶動明年產能擴充。

另一方面，摩根大通分析，居家辦公支撐NB／IT面板需求，頎邦8吋凸塊bumping和COF封裝產能利用狀況也不斷改善，均有利毛利。還有5G RF內容升級及Skyworks挹注下，頎邦2021年RF業務成長20%以上。

摩根大通樂觀，頎邦凸塊／封裝產能利用率提高、TDDI測試漲價、RF增長帶動產品組合改善，2021年毛利率有望回升到30%。

瑞昱 頎邦

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