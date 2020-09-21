晶電、隆達與富采投控股份轉換日延期 股價雙重挫

國內二大LED廠晶電（2448）與隆達（3698）以換股方式，共同成立富采投控，原暫定股份轉換基準日為今10月20日，但近日二家公司同時公告，因中國反托拉斯主管機關審查程序尚未完結，股份轉換基準日將延到明年1月6日。在此消息衝擊下，今（21）日晶電及隆達股價下跌5%至6%。

在二家公司共同成立合資公司，轉換基準日延後明年的消息影響下，今日晶電股價一度下跌約5%，而隆達更一度重挫逾6%，其中，隆達今日盤中股價低點來到20.6元，是本波段股價新低，也是約近1個月的股價低點，另外，晶電今日股價下跌約5%，盤中低點來到38.1元，同樣是近一個月股價新低。

晶電及隆達原以共同股份轉換方式，將其全數股份受讓予富采投控，並暫定股份轉換基準日為今年10月20日，同日晶電及隆達股票也同步終止上市。不過，晶電及隆達在中國的反托拉斯審查程序尚未完結，依股東臨時會決議，晶電及隆達董事長共同協商，將股份轉換基準日暫定於明年1月6日。