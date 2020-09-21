華為效應衝擊 相互開盤走跌、破10元面額

興櫃股票的相互（6407）今（21）日開盤價12.35元，賣壓出籠後一路下滑至9.93元，跌幅超過22%，相互因受到華為訂單影響，終止在台生產並資遣員工。

相互股價在2014年股價衝上最高價70.51元，2016年曾跌到9.5元；今(2020)年從高點31.86元曾一路下滑，上周二(15日)跌到今年低點10.8元 上周五(18日)收盤價為12.55元。

印刷電路板（PCB）廠相互公司因華為占相互出貨比率逾四成，在訂單縮減，衝擊本業表現下，將整併產能，全面終止在台生產，未來生產集中大陸常熟廠，此舉影響合併營收約50%，預計資遣正職員工約600人。同時，原規劃以33億元在新北市泰山投資新建廠案也取消。