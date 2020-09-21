快訊

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為效應衝擊 相互開盤走跌、破10元面額

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

興櫃股票的相互（6407）今（21）日開盤價12.35元，賣壓出籠後一路下滑至9.93元，跌幅超過22%，相互因受到華為訂單影響，終止在台生產並資遣員工。

相互股價在2014年股價衝上最高價70.51元，2016年曾跌到9.5元；今(2020)年從高點31.86元曾一路下滑，上周二(15日)跌到今年低點10.8元 上周五(18日)收盤價為12.55元。

印刷電路板（PCB）廠相互公司因華為占相互出貨比率逾四成，在訂單縮減，衝擊本業表現下，將整併產能，全面終止在台生產，未來生產集中大陸常熟廠，此舉影響合併營收約50%，預計資遣正職員工約600人。同時，原規劃以33億元在新北市泰山投資新建廠案也取消。

華為 資遣

延伸閱讀

美企首家 超微傳獲准供貨華為

華為拚創新 找上中科院

任正非訪問中國科學院 專攻科學技術前沿領域

中科院院長：華為是大陸品牌 更是民族的驕傲

相關新聞

華為效應衝擊 相互開盤走跌、破10元面額

興櫃股票的相互（6407）今（21）日開盤價12.35元，賣壓出籠後一路下滑至9.93元，跌幅超過22%，相互因受到華為...

遠距商機 帶旺PC鏈

新冠肺炎疫情延燒，帶動教育市場的筆電與平板電腦需求一路暢旺，加上遠距教學，遠距上班的推波助瀾，使得雲端伺服器需求看回不回...

代工大廠 擴增非陸產能

代工廠仁寶（2324）、廣達、和碩、緯創積極布局非中國大陸產能，仁寶近期啟動招募中國大陸員工至海外工作，顯示旗下越南二廠...

PS 5預購熱 超眾、鴻準吃補

索尼（Sony）新款家用遊戲機PS 5在全球各地預購火熱，助攻相關供應鏈耶誕旺季出貨。其中，超眾（6230）、鴻準負責供...

華邦：NAND需求下季回升

華邦（2344）總經理陳沛銘表示，中國大陸供給大增，並非是衝擊市場強弱的關鍵，目前看來，第4季在消費性需求釋出下，儲存型...

熱門新聞

掛牌兩個月狂吸16萬股民 00878人氣首超越0050

國家隊調節 賣出大型股

外資：蘋概股旺到明年Q1

投信作帳轉向 擁抱中小電子

當沖強勢股 躍短線強棒

公費疫苗大量出貨 國光生業績將爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。