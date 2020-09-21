聽新聞
test
0:00 / 0:00
華為效應衝擊 相互開盤走跌、破10元面額
興櫃股票的相互（6407）今（21）日開盤價12.35元，賣壓出籠後一路下滑至9.93元，跌幅超過22%，相互因受到華為訂單影響，終止在台生產並資遣員工。
相互股價在2014年股價衝上最高價70.51元，2016年曾跌到9.5元；今(2020)年從高點31.86元曾一路下滑，上周二(15日)跌到今年低點10.8元 上周五(18日)收盤價為12.55元。
印刷電路板（PCB）廠相互公司因華為占相互出貨比率逾四成，在訂單縮減，衝擊本業表現下，將整併產能，全面終止在台生產，未來生產集中大陸常熟廠，此舉影響合併營收約50%，預計資遣正職員工約600人。同時，原規劃以33億元在新北市泰山投資新建廠案也取消。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言