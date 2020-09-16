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松翰股價猛漲 創10年新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

微控制器（MCU）廠松翰（5471）近期股價猛漲，今（16）日盤中攻上71.4元，創10年來新高。

松翰8月合併營收為5億元，達歷史次高水準，僅次於4月的5.52億元，累計前八月合併營收為32.86億元，年增53.8％。

松翰上半年受惠於新冠肺炎疫情帶動的醫療應用需求，法人表示，該公司其他應用需求也開始回溫，下半年業績應仍可優於去年同期。

先前由於疫情帶動需求突然爆發，松翰的耳溫槍應用MCU從3月到第2季大量出貨。在中國大陸疫情較為平穩之後，從7月開始，血壓計與血糖儀等應用的產品出貨也開始回溫，松翰估計相關出貨情況會優於上半年。同時，松翰的通用型MCU下半年需求也可望回籠，主要應用於消費性電子與小家電等終端產品。

另外，在多媒體IC產品線，松翰的OID光學識別產品，應用於線上學習，在上半年表現很好。同時，其USB影像產品分為NB應用與非NB應用，今年受惠於在家工作、視訊會議等需求增加，不少人添購外掛攝影機，因此也帶動其上半年USB影像產品業績。

松翰 疫情

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