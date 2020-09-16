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宏碁陳俊聖 再買自家股

經濟日報 / 記者謝艾莉╱台北報導

公開資訊觀測站最新資料顯示，宏碁董事長暨執行長陳俊聖8月再次加碼買進宏碁股票250張。累計5月以來，陳俊聖購入上千張自家股票，凸顯看好公司後市的態度。

根據公開資訊觀測站資料，陳俊聖8月透過旗下木真投資、木實投資各買進宏碁股票200張、50張。今年5月與7月，陳俊聖分別以木真投資買進600張、木實投資買進340張，近四個月共買進宏碁股票1,190張。

宏碁8月營收為272.7億元，年增35%，月增17.4%，是2015年9月以來新高。前八月營收為1,649.7億元，年增11.2%。

宏碁今年成長快速的業務包括8月Chromebook營收年增59.6%、電競產品營收年增87.8%、顯示器營收年增49.4%。以區域來說，泛美及泛歐區延續成長動能，營收皆成長50%以上，泛亞區因為經濟活動逐步開放，恢復成長。

宏碁雙重轉型策略奏效，核心事業穩定，多重新事業引擎有顯著貢獻。轉投資的宏碁資訊服務營收年增26.3%、酷碁營收年增129.6%，及展碁國際營收年增47.5%等。

陳俊聖看好疫情帶來的筆電強勁買氣。他先前指出，市場需求還是很大，但處理器以及其他零組件缺貨影響，9月的訂單只能出三成的貨，其他延後到下個月才能出貨。需求暴增的程度「是筆電有歷史以來，從未見過的情況」，但苦於零件缺貨。

他透露，現在內部目標維持每個月出貨量都要比上個月成長。

營收 宏碁

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