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網家量價齊揚 一口氣收復三均線

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
圖左為網家董事長詹宏志，右為網家執行長蔡凱文。 報系資料照
圖左為網家董事長詹宏志，右為網家執行長蔡凱文。 報系資料照

網路家庭（8044）今年至8月，業績持續升溫，加上本業向上，替股價增添上漲動能，今（15）日量價齊揚，盤中重新衝破110元關卡，最高漲至113元，收復月線、半年線、以及年線，領軍電商類股走揚。觀察籌碼面，三大法人歷經連六個交易日賣超後，昨外資轉賣為買，單日買超55張，帶動三大法人轉賣為買。

網家8月受惠8月心禮節助攻，單月合併營收來到38.63億元，創歷年同期新高，並為今年單月營收高點，月增12%，年增14.7％；累計前八個月合併營收282.8億元，年增15.6%。

展望9月，網家延續中元節旺盛採購需求，中秋節加上開學季檔期，筆電、外宿家電及日用品買氣升溫，PChome 24h購物主推「99Chill嗨嗨」購物嘉年華，同步開跑線上資訊展，強檔活動，有助激勵買氣，為下半年零售旺季揭開序幕。

網家去年轉虧為盈，今年延續獲利腳步，上半年累計稅後純益1.52億元，較去年同期成長1.4倍，每股純益（EPS）1.33元，優於去年同期0.62元。展望下半年，網家將聚焦跨境電商、3C產品，以及打造集團生態系，接下來第四季迎來電商傳統旺季，加上子公司商店街轉虧為盈，法人預期，網家整體營運將優於去年。

旺季來臨前，網家也進行集團組織調整，日前宣布整併旗下支付事業，網家100%投資的拍付國際資訊將合併網家持股70.75%的支付連國際資訊，未來以拍付國際為存續公司，合併案預計在11月2日完成。網家公告指出，合併後業務整合，繼續發展電子支付業務。

網家 跨境電商

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