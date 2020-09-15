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評／逐網路而居：疫病與資訊時代 「數位遊民」非空想

宏碁筆電展望佳 股價攻上兩年多新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁受惠疫情帶動的居家工作（WFH）、遠距教學等需求大增，帶動其筆電出貨量大增，圖為宏碁董事長陳俊聖 。報系資料照
宏碁受惠疫情帶動的居家工作（WFH）、遠距教學等需求大增，帶動其筆電出貨量大增，圖為宏碁董事長陳俊聖 。報系資料照

PC品牌廠宏碁（2353）筆電供不應求，下半年營運暢旺，股價延續昨日上漲3.72%氣勢，今（15）日持續上攻，盤中大漲逾4%，一度攻上26.25元，為兩年多新高。

從法人籌碼來看，截至昨（14）日，外資由連三賣轉為買超，自營商也由賣轉買，累計近五日三大法人合計買超3,842張。

看好Chromebook供不應求，亞系外資日前調升Chromebook概念股評等，喊進宏碁，目標價上看33元。

宏碁受惠疫情帶動的居家工作（WFH）、遠距教學等需求大增，帶動其筆電出貨量大增，也同步激勵營運成長，累計今年前八月合併營收為1,649.71億元，年增11.2%。

宏碁今年8月營收為272.73億元，年增34.9%、月增17.4%，為59個月新高。宏碁指出，在成長快速的業務中，本月Chromebook營收年增59.6%、電競產品營收年增87.8%、顯示器營收年增49.4%。

展望未來，宏碁董事長陳俊聖指出，需求仍遠大於供給，目前來看，包括Chromebook在內的筆電市場能見度直達明年上半年。宏碁眼前的目標是「全面追貨」，以每個月出貨量優於前一個月為優先目標。

陳俊聖表示，電競筆電已成為多元化需求， 目前宏碁電競筆電出貨量占比逾20%，由於平均銷售單價（ASP）較高，具爆發成長動能。

電競筆電 宏碁

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