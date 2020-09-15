欣銓Q3營收有望再創新高 股價出量走強

IC測試廠欣銓（3264）進入下半年以來，單月營收連續走高，7月及8月營收連續2個月創下單月營收歷史新高紀錄，市場法人對該公司第3季營收創歷史新高水準持樂觀看法，今（15）日該股股價出量上揚，股價突破近期橫向整理平台，基本面帶動下，後市營運及股價展望持續正面看待。

欣銓7月自結合併營收達8.19億元、8月合併營收為8.4億元，單月營收連續2個月都是重寫歷史新高表現，第3季營運相對強勁，主要由於受惠射頻（RF）、網通等訂單需求暢旺，今年市況也是自今年上半年，全球肺炎疫情爆發後，遠距通訊需求增溫所帶動。

該公司股價過去一個月約維持在季線上下，約32.5元形成一個橫向整理平台，不過，在下半年營運看好下，今日該股量能增加，同時，盤中股價一度上漲4%至5%，股價盤中高點來到34.7元，股價寫下近一個月新高，且交易1小時，成交量已突5,000張，已是近期單日最大量，價量具揚之下，股價已有突破整理之勢。

該公司先前表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，加上5G基地台等前置建設需求顯現，今年射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，帶動上半年稼動率逾85％、營運表現暢旺。目前訂單能見度穩健，預期下半年營運可望維持穩健表現。

欣銓因應國際客戶對新科技應用的未來需求成長性，於總部鼎興廠興建二期廠房，已完成建物主體RC結構。公司表示，鼎鑫二期新廠預計明年首季進入量產，可因應未來5年市場與業務發展需求，看好投產後將帶動營運動能顯著提升。