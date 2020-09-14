立凱-KY看好下半年營運 股價攻上漲停

高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）繼去年取得日本知名大廠湯淺電池訂單後，近期再通過另一家日本電池大廠認證，並將於明年對該客戶正式出貨。新增的客戶為日本前三大家用儲能電池企業，立凱電於國際市場再下一城，營運彈升可期、後市不淡，今（14）日股價開高走高，盤中攻上漲停，股價來到16.8元。

立凱電8月營收0.14億元，月減36.6%、年減73.6%。累計今年前八個月營收0.74億元，年減74.6%。立凱電表示，從7、8月營收顯示，新冠肺炎影響已持續降低，營運逐漸回溫，公司看好下半年營運，且現有訂單能見度已掌握到明年。

受惠於鋰電池價格持續下降，加上磷酸鐵鋰具有安全特性、電池壽命長三大主因，刺激各大廠在今年均積極將儲能系統的電池材料，從過去的鉛酸電池改為採用鋰電池磷酸鐵鋰再度獲得市場青睞，成為儲能應用市場主力技術。

美國、歐洲與中國大陸、日本等國均積極發展儲能業務，由於考慮價格與安全性能，客戶多以磷酸鐵鋰為主要選擇。以日本來說，有將近五十萬戶的家用太陽能併網系統，從2009年開始的十年期的優惠電力收購已到期，因此近期日本掀起改裝市場的儲能應用需求。

立凱電表示，鋰電池大型儲能系統做為最佳的電力緩衝裝置，無論是傳統電廠為了提高發電效率，或者是提升再生能源發電比例，都讓儲能系統同時兼具多種不同的電力關鍵角色。根據TrendForce 綠能研究（EnergyTrend）調查，全球大型儲能（BESS）容量將在 2020 年達到 3.2GWh，且2019-2024年的年複合成長率更將達到22%。

去年立凱電來自於歐、日、韓客戶營收占比已有45%，經過重組布局、快速轉型後，立凱電近期又成功拿下日本前三大家用儲能電池企業認證，目前手上就有兩家日本企業客戶，加上既有的歐美電池廠合作，已成功進軍高階家用及工業用儲能市場。