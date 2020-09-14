安謀易主後難保中立性 對手台鏈反受惠股價漲

輝達將吃下安謀（Arm），若順利成案是半導體業界大事，但由於部分業界擔憂安謀會因此失去以往保持的中立性，安謀對手RISC-V陣營相關台廠業者證實，因此已經有更多客戶來詢問合作。

安謀本身並不生產晶片，而是將所需的矽智財（IP）授權給晶片業者，如高通、聯發科、NXP、蘋果等。在電腦處理器部分，目前主流仍是x86架構，英特爾是霸主，AMD與之競爭，但在手機與物聯網等領域，安謀架構才是主流。

業界人士估計，目前在手機與物聯網等非電腦應用領域，安謀架構的市占率可能達九成左右，但是近年來RISC-V架構的聲勢也逐漸起來。

輝達砸大錢買下安謀，應當會希望將安謀的資源挹注在輝達的晶片事業，帶來更多助益。不過業界人士認為，對於輝達在AI等領域的競爭對手來說，自然會對繼續採用安謀架構產生顧忌，不想有一天受制於人，那麼中立開放的RISC-V架構，就成為可考慮的選項之一。

業界人士評估，或許之後RISC-V架構的市占率可急起直追，但目前有一塊市場還很難預估，就是蘋果在智慧手機擁有高市占，又要在Mac電腦引進自研的Arm處理器，引進程度會影響Arm整體版圖。

業者提到，目前RISC-V架構應用成長很快的領域，包括AI、物聯網、無線傳輸、甚至是自駕車等，已知有5G小型基地台相關產品是採用RISC-V架構。

台系RISC-V陣營知名廠商，包括聯發科轉投資的嵌入式CPU IP供應商晶心科等，安謀併購案大致底定的消息一出，激勵晶心科14日盤中股價衝上漲停。