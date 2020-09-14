外資看好Chromebook概念股 買進這三檔

居家辦公帶動Chromebook熱銷，滙豐證券發布亞太科技股報告，上修今年PC、NB出貨，其中，全球NB預期在明年持續成長5.8%，遠高於IDC預測的衰退。滙豐最看好Chromebook概念股，一口氣上修宏碁（2353）、廣達及仁寶目標價，其中宏碁、廣達並喊出市場最高股價。

滙豐此次將宏碁目標價升至33元，廣達107元，仁寶23.1元，三檔都評等「買進」。14日早盤宏碁表現最強，漲幅擴大到3%以上。

滙豐表示，受惠居家辦公熱潮，全球PC／NB需求有更高能見度，今年出貨成長率分別上修到2.4%、15.6%，2021年預期持續成長4.6%、5.8%。其中，明年NB仍成長中個位數，優於IDC預測下滑。

滙豐指出，居家辦公和線上學習已為主流，肺炎疫苗遲遲不問世，線上活動需求居高不下，特別是已開發國家，最為奉行人際接觸的安全距離。預料居家辦公和學習對電腦的需求延續更長時間，明年全球NB出貨仍有5%、15%來自這兩大需要。

PC供應鏈今年來業績走強，滙豐分析，PC品牌和ODM廠有望強恆強，主因一、出貨增加帶動營運規模放大，二、線上銷售不需要太多實體廣宣成本，部分商用和教育訂單也不抽昂貴佣金。因此後續訂單成長，品牌廠和代工廠毛利成長無疑慮。

滙豐指出，Chromebook是此波最熱賣的機種，概念股含金量最高。宏碁和廣達都是Chromebook一線代工廠，仁寶則在Chromebook和商用機種都有高比重，三家電子廠不僅成長性可期，也都有偏低的評價及高殖利率。

外資預估，宏碁今明年每股純益（EPS）將躍升89%、35%，廣達成長44%、12%，仁寶成長6%、26%，其中，廣達平均殖利率還預估連兩年突破7%，仁寶6%以上，宏碁3.9%、5%。