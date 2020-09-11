華為拉貨效應 台積營收創新高

晶圓代工龍頭台積電昨（10）日公告8月合併營收達1,228.7億元，創新高，月增率約16%，反映華為旗下海思半導體趕在9月15日美國禁令生效前，強力拉貨效應。

圖表／經濟日報提供 台積電8月合併營收年增15.8%；前八月合併營收達8,501.3億元，年增30.7%。台積電目前各項製程接單持續強勁，法人看好，今年全年合併營收年增幅將逾三成，優於公司預期，成為半導體產業中的異數，顯示台積電挾製程領先優勢，產生「大者恆大」效益。

台積電稍早表示，9月15日起停止供貨給華為，預料9月合併營收將下滑。法人認為，隨著蘋果、超微、聯發科及高通等大廠快速補位，填補海思產能空缺，台積電9月合併營收仍將站穩千億元大關，估達1,015億至1,100億元，第3季財測將可輕鬆達標。

台積電昨天股價漲8元、收435元，外資轉買逾1.2萬張。周四ADR早盤漲逾2%。

台積電稍早在法說會中釋出，本季受惠5G手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，合併營收估季增8%至11%，介於112億美元至115億美元，連兩季創新高。以1美元兌換新台幣29.5元的匯率基礎計算，第3季合併營收估達新台幣3,304億元至3,392.5億元，毛利率估50％至52%，營益率為39%至41%，續站穩高檔。

台積電對先進製程接單信心滿滿，看好各技術平台全數成長，高效能運算晶片動能最為強勁，上修今年展望，預估全年美元營收將年成長20%以上，優於產業平均。

法人分析，台積電8月營收創新高，顯示海思急單密集在「最後關頭」出貨，特殊製程產能滿載，扮演推升營收締造新高的重要動能。

美國政府計畫將大陸晶圓代工廠中芯國際列入貿易制裁負面表列清單，半導體業者分析，一旦中芯國際遭制裁，重創大陸發展半導體自主化進程，各晶片廠為分散風險，勢必會轉向尋求台積電、聯電、世界、力積電和SK海力士等晶圓廠支援，將更擠爆台積電產能。

台積電為因應客戶對先進製程的強勁需求，已上調今年資本支出至160億到170億美元，甚至今年四度購買南科鄰近公司廠房擴廠，累計斥資近百億元，因應營運需求。

台積電供應鏈表示，配合蘋果新iPhone將搭載由台積電以5奈米製程獨家代工的最新A14處理器，近期台積電5奈米幾乎集中火力投入生產A14晶片，8月投片已占5奈米總產能高達八成之多，全力配合新iPhone上市備貨需求。