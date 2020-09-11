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聯發科8月營收飛越300億 創歷史新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北報導
聯發科8月業績增逾二成，創歷史新高。 本報系資料庫
聯發科8月業績增逾二成，創歷史新高。 本報系資料庫

聯發科昨（10）日公布8月合併營收首度站上300億元大關、達327.2億元，創公司成立23年來新高，受惠華為趕在美國禁令前下急單大掃貨，月增率高達22.6%。隨著主要產品出貨續旺，法人看好9月業績仍將維持高檔，本季營收有機會挑戰超越財測。

市場原本就看好，聯發科在華為急單挹注下，8月合併營收將一舉跨過300億元，預期在310億元附近，聯發科昨天公告實際營收達327.2億元，優於市場預期。聯發科昨天股價漲4元、收599元，外資轉為買超1,449張。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
聯發科8月合併營收年增近42%；累計前八月合併營收1,878.75億元，年增18.9%。聯發科7月合併營收以266.92億元創歷史次高之後，8月再接再厲，不僅一舉寫新猷，更站上300億元大關，超越4G時代2016年9月所創的最高紀錄，宣示聯發科5G時代來臨。

聯發科先前法說會預估，本季合併營收介於825億至879億元，以7、8月兩個月營收合計594.08億元估算，9月合併營收只要介於231億至285億元，即可輕鬆達成財測。

法人預期，華為於9月15日美國禁令生效前，仍將加快對聯發科5G手機、基地台相關晶片拉貨備料庫存，挹注聯發科9月合併營收有機會維持高標水準，本季業績超越財測可期。

業界人士表示，華為受限於美國商務部限制令，9月14日過後，相關供應鏈無法再供貨，華為手機及基地台相關零組件晶片面臨斷供，趕在8月緊急加價下單掃貨，台灣相關處理器、WiFi晶片、面板驅動IC，以及電源管理晶片等大單紛至沓來，帶動聯發科等相關業者營收衝高。

另外，華為以外的大陸非蘋智慧手機品牌，包括小米、OPPO、iQOO、中興等，也開始陸續採用聯發科的5G晶片解決方案，聯發科「天璣1000C」更獲LG Velvet 5G全頻段智慧手機採用，並進入美國市場銷售。

業界預期，華為智慧手機業務發展受限，將使市占率板塊挪移，隨著大陸品牌廠持續去美化，聯發科天璣系列5G晶片可望獲得更多非華為陸系客戶採用，加上聯發科將在今年底推出天璣1000系列更高階版本，有助提升明年高端手機市占率。

聯發科 營收 智慧手機

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