市場觀望華為新禁令即將生效之後對上市櫃公司營收影響，導致台股昨（10）日量縮，僅靠「護國神山」台積電一檔貢獻漲點。法人分析，下周有五大事件牽動多空，包括華為新禁令生效、蘋果新產品發表、台指期結算、台積電除息走勢、四巫日後美股走勢，建議投資人暫時調降部位再伺機進場。

蘋果、微軟等科技股再度帶領美股大漲，亞股昨日普遍反彈，台股加權指數開高震盪，低價族群輪番上陣，一度推升加權指數突破月線12,704點，終場上漲83點、收12,691點，但市場對後市偏保守，成交量量縮至2,000億元以下的1,998億元，為8月27日以來最低。

昨天領盤與支撐台股上漲的最大功臣還是台積電。外資看好台積電盤後公布的8月合併營收勢必繳出佳績，一改近日偏空態度，進場買超逾1.2萬張，推升股價大漲8元、收當日最高價435元，外資也因此轉為買超台股58億元。

外資昨天同步加碼彩晶、友達等面板股；先前備受外資寵愛的聯電，則遭大賣2萬張，居外資賣超第一位。投信昨天也轉為買超10億元，與外資同步將焦點放在面板股。

華南投顧董事長儲祥生認為，近期美股不穩定，加上華為禁令進入倒數，市場憂心對相關供應鏈營運的影響，盤面僅能由落後補漲股暫時墊檔，目前唯有「美股轉強、外資回頭加碼」二大關鍵，才能扭轉台股近期疲弱走勢，在此之前，投資人操作宜謹慎。

日盛投顧總經理鐘國忠表示，台股近期是「有熱度、沒強度」，若欲維持基本熱度，日成交量須維持在2,000億元以上，昨天低於2,000億元，使得量能觀察列入後市第一要點。