今年筆電出貨量估1.8億台 華碩、宏碁Q3出貨季增逾2成

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

根據TrendForce旗下顯示器研究處調查顯示，預估今年筆記型電腦出貨可攀升至1.87億台，年增14.4%，創2012年以來新高；第3季筆電出貨量可望達5,500萬台，季增4%，台廠華碩（2357）、宏碁（2353）第3季出貨量季增分別為24%和21%。

TrendForce表示，今年因新冠肺炎疫情使遠距辦公與教學需求提升，第2季全球筆記型電腦需求出現爆炸性成長，其中又以Chromebook成長幅度最大，預估其全年出貨量將上修至2,430萬台，年增42.4%，並將持續為第3季挹注出貨動能，預估本季筆電出貨量可望達5,500萬台，季增4%。

TrendForce指出，第3季除教育用筆電外，消費型與電競筆電需求量也持續上升，上游零組件供應吃緊情形也較預期收斂，在疫情衍生的宅經濟效應將持續延燒至下半年的情形下，使各家品牌廠對第3季出貨表現持正向態度。

觀察各家品牌第3季出貨表現，惠普(HP)受惠於教育、消費、電競三種類型筆電需求提升，預估出貨可達1,460萬台，季增0.8%，持續位居第一。

產品策略向來以中高階筆電為主的戴爾(Dell)，因應疫情增加教育用與中低階筆電出貨以滿足市場需求，雖預估第3季出貨量可達820萬台，但因第2季基期偏高，季減14%。

聯想(Lenovo)憑藉低價策略積極搶占歐洲、北美市場；同時也接獲中國教育用筆電訂單，拉動整體需求成長，預估第3季出貨量達1,100萬台，季增28.5%，但仍要觀察配合的代工廠產能是否能夠滿足大量訂單需求。

華碩與宏碁原在消費型筆電已佔有重要地位，雖然市場需求持續增加，仍需觀察上游面板與其他零組件供給狀況，及代工廠是否能滿足其需求，預估華碩、宏碁第3季出貨量約500萬台與430萬台，季增分別達24%、21%。

展望第4季，品牌廠對終端需求的態度仍保持樂觀，雖然需求熱度可能不如前兩季，但預估需求量與往年同期相比仍然有大幅度的成長，預計第4季年增可達15.8%。

TrendForce表示，因疫情帶起宅經濟動能持續挹注，第2季至第4季的需求都優於原先預期；預估今年筆記型電腦出貨可攀升至1億8,763萬台，年增14.4%，是自2012年以來筆電市場的新高點。

電競筆電 疫情

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