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晶電、隆達結合案獲准 股價同步上漲

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

公平會召開委員會通過LED廠晶元光電（2448）擬與隆達電子（3698）共同成立控股公司案，公平會准了，由於未來二家公司的強強結盟下，將更有利於爭取Mini LED商機，今（10）日該二檔個股盤中雙雙一度上漲逾4%。

公平會表示，此結合案無顯著限制競爭疑慮，得認其結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

台灣重要二家LED廠晶電與隆達，將以換股方式共同成立投資控股公司，強化投資布局Mini LED及下一世代Micro LED 顯示器、三五族半導體微電子元件領域，對二家公司大動作的結盟，市場持肯定態度。

晶電與隆達整併，目的是希望用集團整合資源力量，形成強大陣容，在新世代顯示產業競爭中贏得先機，從各國布局顯示技術來看，韓廠持續在OLED 技術保持領先性，台廠則強化 Mini LED及Micro LED的技術及研發，未來全球顯示器將由何種技術主導，將對台灣LED廠未來營運有重大影響。

LED 隆達 公平會

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