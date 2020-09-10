華通8月營收亮眼 股價強漲4%

PCB大廠華通（2313）旺季效應持續，8月營收月增11.3%，營收連續兩個月月成長超過一成，帶動今（10）日股價強勢表態，早盤最高來到48元，盤中漲幅逾4%。

華通今年8月營收56.5億元，月增11.3%、年增1.2%，為9個月新高。累計今年前八個月營收362.38億元，年增10.1%。

展望第3季，華通指出，主要拉貨動能來自新手機拉貨，其中，美系新機電池板、主板皆已進入量產。由於5G智慧手機採用高階HDI趨勢明確，相關製程產能需求量大，而筆電、平板需求也從第2季延伸至第3季。因此，仍維持傳統旺季看法，對本季營運正向看待。

華通先前指出，今年雖然受到疫情以及中美貿易戰影響，但在董事長吳健穩健的經營策略下，帶領公司團隊繳出了漂亮的成績單，自2019年來出現營收、毛利率、獲利同步創高態勢不變。

業界認為，華通除了擁有技術及品質的優勢外，接單以及產能調配快速應變的能力，更是面臨外在環境不確定性下，可以使公司業績逐年成長的要素。

法人觀察，今年全球手機市場呈現衰退，但手機銷售以5G新機種占比明顯上升，受惠於手機客戶用板疊構往高階（Anylayer HDI）設計方向發展不變，華通在產能、技術以及服務領先下，往往成為手機客戶在開發5G新機種的首選供應商，帶動業績成長。

因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區的建設進度並未受到全球景氣以及疫情影響而延滯，廠區規畫投資約150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。