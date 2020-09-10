嘉裕拉出第二根漲停 委買高掛兩萬餘張

嘉裕（1417）宣布拿下國防部海、空軍服裝供售站21億元標案，法人估，未來三年營收增加五成，激勵嘉裕今（10）日股價跳空漲停鎖死，早盤委買高掛逾2萬張，繼昨日午盤強攻漲停後，拉出第二根長紅棒。市場主要看好，嘉裕在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮接任董事長後帶來的轉機題材，同時在大單挹注下，明年營運可望漸入佳境。

嘉裕在嚴陳莉蓮接任董事長後，正式進入轉型階段，公司並積極設下營利目標，讓股東寄予厚望。據悉，此次標案的出貨將從明年第2季開始，分三年入帳。除了拿下國防部標案，嘉裕今年也將積極整頓內部事業，調整營運體質，以利明、後年本業轉盈。

嘉裕表示，此次標案為共同投標，其中，空軍共同投標者，有機能環保織品領導廠商興采實業的子公司神采時尚、機能毛紡一貫化標竿企業佳和實業，以及專營軍用電子商城的數博整合；而海軍則為神采與數博與嘉裕共同投標。

嘉裕表示，因應市場變化，啟動成衣事業營運策略轉型布局，主要也是因應未來轉型發展。另在代工方面，透過成衣機能性材質及技術面的創新研發機能性商品、深耕客戶關係，開發高端利基型新型態客群商品，以提升毛利並分散市場風險及穩定銷售結構；並持續布局供應鏈共享經濟平台，整合上下游價值供應鏈。