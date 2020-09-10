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面板8月營收報捷 彩晶漲停吸睛

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

面板價量齊揚，8月營收報捷，雙虎友達群創、及彩晶（6116）都交出月增、年增的好成績，且攀上逾14個月以來的高點，今（10）日股價同步開高，尤以彩晶衝上漲停9.69元最為吸睛，早盤漲停一度開開關關後鎖死，逾4萬張買單排隊等。

群創8月合併營收244.4億元，月增2.8%，年增16.1%，攀上22個月來高點；友達8月合併營收242.5億元，月增5.9%，年增0.5%，是近14個月最佳；彩晶8月合併營收19.07億元，月增29.2%，年增46.1%，為近31個月高點。

面板報價已連續上漲3個月，漲幅約三成，預期10月仍可持續成長，友達、群創對面板產業看法樂觀，友達釋出產業景氣一路旺到明年的看法。

面板8月營收交出好成績，今日股價齊揚，友達、群創、彩晶昨日雖遭外資賣超，但今日早盤則是開高，友達以12.6元開出，盤中漲幅2.01%；群創以10.35元開出，盤中漲幅2.46%；彩晶以9.28元開高走高，直拉升至漲停9.69元，盤中爆出逾21.6萬張成交量。

友達 群創

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