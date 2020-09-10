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聯電8月營收減4％ 營運不看淡

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠聯電（2303）昨（9）日公告8月營收148.4億元，月減4.2％、年增12.6%；法人指出，聯電7、8月營收加總已達上季營收的68%，看好本季營運將略高於公司預期。

聯電累計今年前八個月營收1,169.9億元，年增22.4%。先前聯電預計本季產能利用率維持在95%，晶圓出貨量持平，以美元計價的平均產品價格亦持平，整體毛利率估約20%，法人看好，本季營收有望略高於公司預期。

聯電指出，第3季晶片需求仍強勁，除了獲得更多新的28奈米產品設計定案，運用在4G和5G智慧型手機等無線應用相關產品也進入量產，帶動聯電在不同28奈米市場領域的客戶更多元化。

日前市場傳出在面板驅動IC、電源管理晶片需求暢旺下，聯電8吋產能被客戶「追著跑」，因此調漲價格，平均漲幅5%至10%，今年11月投片的客戶開始採用新報價，且未來的量還會依據每家客戶的價格高低而訂，換言之，出價高的客戶可以增加投片量，反之則減少；法人認為，新價格將挹注第4季營運，有望帶動聯電營運淡季不淡。

另外，市場關注美國政府傳擬將中芯國際列為貿易黑名單，業界認為，若中芯確定遭美政府制裁，聯電可望受惠轉單；業界人士分析，中芯目前在全球純晶圓代工市場中排名第四，從製程技術來看，若中芯確定遭美政府制裁，聯電有望在轉單效應挹注下提升獲利表現。

中芯 奈米 運將 黑名單 漲價

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