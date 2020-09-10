日月光 8月營收攻頂

經濟日報 / 記者張瑞益／台北報導

日月光投控受惠EMS（電子代工服務）業務進入傳統旺季，加上IC封測及材料業績成長，昨（9）日公布8月合併營收419.44億元，創新高，月增近12.4%，年增逾4.7%。法人預期，日月光投控在旺季挹注下，本季整體營收將季增10%至15%，改寫新猷。

日月光前八月合併營收2,841.76億元，年增11%。日月光投控先前預估，本季EMS業務將維持上半年成長動能，季增近三成；封測業務則因華為禁令干擾，相關影響將從8月下旬開始顯現，預計業績將與上季持平。

日月光投控財務長董宏思先前表示，集團上半年業績表現強勁，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期成長態勢可望延續至下半年，若無意外仍可望繳出逐季成長表現，其中，系統級封裝（SiP）營收下半年成長動能將加速。日月光投控昨天股價漲0.6元、收62.2元。

不過，日月光投控認為，下半年受新冠肺炎疫情、華為禁令，及新台幣匯率升值等因素干擾，不利獲利表現，原訂今年毛利率成長2個百分點的目標恐難達成，盼明年可達標。

另一方面，因應疫情蔓延，日月光投控昨天也宣布投入千萬元，在高雄廠區設立口罩生產線，目前每小時可生產6,000片醫療用口罩，主要提供自家員工使用。

日月光投控表示，因應防疫需求，公司決定在高雄廠區規劃生產高規格醫用口罩，目前已建造半導體Class 100K等級的無塵室環境。日月光投控於8月14日正式取得醫療器材許可證之後開始投入生產。

日月光

延伸閱讀

日月光投控8月營收衝新高 第3季估季增15%

日月光控股生產醫療口罩 全面提供員工使用

美系大廠訂單挹注 日月光第3季看季增15%

女山友輕裝攻頂後迷途 急搜尋中雪山4天仍無著

相關新聞

敦泰8月營收 連二月攀峰

華為急單掃貨進補，面板驅動IC廠敦泰（3545）昨（9）日公布8月合併營收12.3億元，連續兩個月營收改寫新高，月增2%...

瀚宇博 8月營收成長7％

PCB廠商瀚宇博（5469）昨（9）日公布8月營收達42.3億元，月增7.1%、年增8.8%，為近二年同期高檔。瀚宇博指...

日月光 8月營收攻頂

日月光投控受惠EMS（電子代工服務）業務進入傳統旺季，加上IC封測及材料業績成長，昨（9）日公布8月合併營收419.44...

面板暢旺 雙虎營收衝高

面板市場價量齊揚，群創、友達昨（9）日公布8月營收同步報喜，群創為244億元，攀上22個月來高點，友達為243億元，是近...

廣達公布8月營收連 二月站穩千億

廣達昨（8）日公布8月營收1,060.46億元，雖月減2.6%，但已連續兩個月站穩千億元大關，為今年來次高，並較去年同期...

仁寶、鴻海 Q4動能大增

蘋果此次新品發表會，市場聚焦iPad和Apple Watch兩大新品。法人分析，蘋果新Apple Watch組裝，由仁寶...

聯電8月營收減4％ 營運不看淡

晶圓代工廠聯電（2303）昨（9）日公告8月營收148.4億元，月減4.2％、年增12.6%；法人指出，聯電7、8月營收加總已達上季營收的68%，看好本季營運將略高於公司預期。

富爾特結盟中華電 攻OTT

數位平台服務業者富爾特（6136）昨（9）日舉行法說會，董事長吳長青表示，已和中華電信合作，打造整合線上和線下的觀影服務...

聯德賣地 貢獻EPS 0.49元

聯德控股-KY (4912）昨（9）日公布處分桃園龜山華亞段土地合計1,085坪，總交易金額5.2億元，處分利益2,32...

8月營收／達邁+8％ 四個月高點

軟板上游PI薄膜供應商達邁（3645）昨（9）日公布8月營收達1.9億元，月增8.2%，年增22.7%，為四個月高點。

8月營收／晶技增5％ 神腦多7％

5G加持，手機零組件及通路業8月營收增溫。石英元件廠晶技（3042）公布8月營收突破10億元大關、達10.05億元，創新...

iPhone 12快來了 大立光股價牽動蘋概股信心

蘋果將在16日舉行秋季發表會，市場高度期待最新款iPhone 12將亮相，不過蘋果（Apple）昨天股價重挫6.73%，...

熱門新聞

又一「閉眼買」烏龍！寶齡收購正峰化學 上市股正峰新漲停

亞太電爆量震盪 盤中漲幅逾8％

太陽能股震盪激烈 茂迪從跌8％到漲8％

82檔冷門股有望被炒熱 法人：存股標的也上榜

法人逆勢卡位 8月營收創新高股出列

台股收跌54.98點 三大法人賣超129.46億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。