日月光 8月營收攻頂

日月光投控受惠EMS（電子代工服務）業務進入傳統旺季，加上IC封測及材料業績成長，昨（9）日公布8月合併營收419.44億元，創新高，月增近12.4%，年增逾4.7%。法人預期，日月光投控在旺季挹注下，本季整體營收將季增10%至15%，改寫新猷。

日月光前八月合併營收2,841.76億元，年增11%。日月光投控先前預估，本季EMS業務將維持上半年成長動能，季增近三成；封測業務則因華為禁令干擾，相關影響將從8月下旬開始顯現，預計業績將與上季持平。

日月光投控財務長董宏思先前表示，集團上半年業績表現強勁，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期成長態勢可望延續至下半年，若無意外仍可望繳出逐季成長表現，其中，系統級封裝（SiP）營收下半年成長動能將加速。日月光投控昨天股價漲0.6元、收62.2元。

不過，日月光投控認為，下半年受新冠肺炎疫情、華為禁令，及新台幣匯率升值等因素干擾，不利獲利表現，原訂今年毛利率成長2個百分點的目標恐難達成，盼明年可達標。

另一方面，因應疫情蔓延，日月光投控昨天也宣布投入千萬元，在高雄廠區設立口罩生產線，目前每小時可生產6,000片醫療用口罩，主要提供自家員工使用。

日月光投控表示，因應防疫需求，公司決定在高雄廠區規劃生產高規格醫用口罩，目前已建造半導體Class 100K等級的無塵室環境。日月光投控於8月14日正式取得醫療器材許可證之後開始投入生產。