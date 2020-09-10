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敦泰8月營收 連二月攀峰

經濟日報 / 記者張家瑋／台北報導
圖／經濟日報提供
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華為急單掃貨進補，面板驅動IC廠敦泰（3545）昨（9）日公布8月合併營收12.3億元，連續兩個月營收改寫新高，月增2%。

敦泰表示，疫情帶動平板、筆電需求穩定成長，下半年市占率可望提升。法人預估，敦泰本季獲利有機會挑戰新高，下半年競爭對手因無法供應華為、占比過高之下，敦泰的IDC（觸控暨驅動整合IC）市占率可望躍居第一。

敦泰8月合併營收12.3億元，月增2%、年增53.9%；累計前八個月合併營收81.2億元，年增50.5%。

敦泰8、9月因華為即將斷供前，加價掃貨備庫存量，加上下半年進入出貨旺季，繼7月營收創新高後，8月營收再度改寫新猷，法人預估，9月營收可望持續受惠於華為拉貨，營收有望續攀新高。

華為占敦泰營收比重不高，主要以中國其他品牌客戶訂單為主，因此，本月14日正式對華為斷供後，受其影響不大，法人預期，反而有機會因華為市占率下降，中國品牌手機市占率板塊移動而受惠。

尤其來自居家辦公、遠距教學需求不墜，使得終端客戶拉貨強勁，平板、筆電市場需求比之前增加許多，預期趨勢會保持一陣子，近年來敦泰持續布局手機以外市場，今年進入收割期，整體市場趨勢發展對敦泰是正面。

此外，晶圓產能吃緊，華為加價10%掃貨起帶頭作用，IDC（觸控暨驅動整合IC）價格蠢蠢欲動，敦泰不排除順應晶圓產能吃緊調漲報價，供應鏈指出，依照中國客戶增加拉貨備料的情況，預期IDC需求將一路旺到年底。

敦泰昨天股價收平盤32.2元。

敦泰 營收 華為

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