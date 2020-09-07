惠特Q4營運有望轉強 股價上揚

LED測試及設備廠惠特（6706）是台灣整個Mini LED供應鏈中，獨具競爭優勢的檢測設備廠，業者表示，雖然市場也有其餘檢測設備廠搶進市場，並提供不同設備及檢測方案，不過目前市場在成本及良率等考量下，惠特仍具相對較佳競爭優勢，近日該股再度走揚。

受到Mini LED商機在今年第4季之後可望逐步放大，惠特股價先前進行一波整理之後，近日再度走強，今（7）日盤中，持續上漲，且近期外資法人也呈現買超，以單月來看，外資法人自今年6月以來，到目前為止，已呈現連續4個月的買超，8月外資單月買超達2497張，創該股掛牌以來，外資單月買超最多。

受惠明年蘋果新一代MacBook 與iPad將導入Mini LED背光，該公司為測試及分選設備供應商，因此，預計自今年第4季起，營運可望逐漸走揚，受到未來營運展望佳的激勵，股價近日走揚。

由於目前惠特是目前全球最大也是市佔率最高的Mini LED測試及分選設備廠，蘋果明年新一代MacBook與iPad將採用Mini LED技術，蘋果 Mini LED背光需求，相關產能將由晶電供應，市場傳蘋果第4季將釋出首波量產訂單，屆時晶電 Mini LED產能利用率可望大幅提升。