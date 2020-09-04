聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶睿 攜安控軟體雙雄搶市

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

安控大廠晶睿（3454）昨（3）日宣布與安控軟體雙雄Genetec和Milestone整合，深化彼此產品相容性。未來使用者可在兩大合作夥伴的影像管理軟體中，接軌使用晶睿研發的AI影像辨識與資安警報通知功能。

晶睿表示，近年公司積極發展安控AI影像辨識與資訊安全管理解決方案，此次與兩大軟體商合作，加強產品相容性後，在AI人工智慧技術基礎下，晶睿自主研發以「人」為主體的智慧型影像分析技術（Smart VCA），透過AI引擎持續優化，有效提高辨識準確率並大幅降低誤發警報。

此外，多元化七大影像辨識功能包含入侵偵測、徘徊偵測、跨線偵測、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉辨識與人群偵測，透過晶睿網路攝影機提供的智慧型影像分析技術事件，都可以在Genetec Security Center與Milestone XProtect®影像管理軟體中觸發相對應警報，安全管理人員更可透過Milestone XProtect®輕鬆以視覺化顯示追蹤方框與偵測區域。

另一方面，因應日趨嚴峻的資安威脅，晶睿與全球資安解決方案領導品牌趨勢科技合作，提供全方位端到端資安管理解決方案。在強化彼此整合後，安全管理人員可在Genetec Security Center與Milestone XProtect®影像管理軟體中接收網路攻擊警報，即時進行資安損害控制。

晶睿通訊產品企劃處協理張力平表示，2014年起，晶睿啟動「解決方案策略整合聯盟（Solution Integration Alliance, SIA）」，選擇與全球不同領域的軟硬體頂尖夥伴合作。

晶睿 軟體 資安

延伸閱讀

安碁資訊8月營收年增近3成 擬擴大印泰資安服務

疫情不受影響 安碁資訊前八月營收年增26%

安碁 大吃5G資安商機

罰淘寶 更應護資安與市場秩序

相關新聞

晶睿 攜安控軟體雙雄搶市

安控大廠晶睿（3454）昨（3）日宣布與安控軟體雙雄Genetec和Milestone整合，深化彼此產品相容性。未來使用...

8月營收／信邦 連五月締新猷

電子零組件廠商信邦（3023）昨（3）日公布8月合併營收為19.61億元，較7月19.09億元成長2.72%，比去年同期...

全球興起永續發展 台積電購離岸風電成指標

隨著全球科技巨擘齊推綠電，再加上台積電向沃旭能源大舉採購離岸風電，讓市場對離岸風力發電產業信心大增；而世紀鋼、華城及上緯投控更是業界佼佼者。

牧德8月營收1.61億元 月增約7%

牧德科技（3563）今（3）日公告8月營收約1.61億元，月成長7.06%，年衰退29.3%，牧德科技表示，對訂單掌握度...

太陽能股再發威 六檔直攻漲停

太陽能股強勢，在昨（2）日收盤有多達5檔太陽能股以漲停收市之後，今（3）日盤中，太陽能股再發功，盤中有多達6檔個股一度攻...

外資喊買微星 目標價上看180元

美系外資認為，輝達（NVIDIA）新品定價較市場預期低，可望在未來2~3季出現強勁新品週期，看好顯卡相關廠商微星（237...

面板景氣可望好到明年 群創重返10元票面價

面板近期迎來景氣回溫，友達（2409）、群創（3481）高層同聲喊讚，友達董事長彭双浪日前說，本預期景氣旺到今年底，現在...

彭双浪上修面板景氣，友達持續拉升產能

友達（2409）董事長彭双浪昨（2）日表示，面板產業谷底已過，目前看來供需吃緊的情況將會延續到明（2021）年，友達自第...

聯發科目標價 瑞信喊720元

繼大小摩喊買聯發科（2454），瑞信證券昨（2）日發布報告指出，聯發科股價修正達19%，已充分反映華為事件的利空，反觀全...

熱門新聞

外資買超百億元 最愛從台積電轉為這檔

面板景氣可望好到明年 群創重返10元票面價

明基材8月業績佳獲買盤挺 挾破萬張大量強漲

輝達新顯卡「加量不加價」 微星股價奔漲停

太陽能股再發威 六檔直攻漲停

看過來！散戶前20大持有股票出爐 分析師曝「這4支」會賺錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。