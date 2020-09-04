晶睿 攜安控軟體雙雄搶市

安控大廠晶睿（3454）昨（3）日宣布與安控軟體雙雄Genetec和Milestone整合，深化彼此產品相容性。未來使用者可在兩大合作夥伴的影像管理軟體中，接軌使用晶睿研發的AI影像辨識與資安警報通知功能。

晶睿表示，近年公司積極發展安控AI影像辨識與資訊安全管理解決方案，此次與兩大軟體商合作，加強產品相容性後，在AI人工智慧技術基礎下，晶睿自主研發以「人」為主體的智慧型影像分析技術（Smart VCA），透過AI引擎持續優化，有效提高辨識準確率並大幅降低誤發警報。

此外，多元化七大影像辨識功能包含入侵偵測、徘徊偵測、跨線偵測、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉辨識與人群偵測，透過晶睿網路攝影機提供的智慧型影像分析技術事件，都可以在Genetec Security Center與Milestone XProtect®影像管理軟體中觸發相對應警報，安全管理人員更可透過Milestone XProtect®輕鬆以視覺化顯示追蹤方框與偵測區域。

另一方面，因應日趨嚴峻的資安威脅，晶睿與全球資安解決方案領導品牌趨勢科技合作，提供全方位端到端資安管理解決方案。在強化彼此整合後，安全管理人員可在Genetec Security Center與Milestone XProtect®影像管理軟體中接收網路攻擊警報，即時進行資安損害控制。

晶睿通訊產品企劃處協理張力平表示，2014年起，晶睿啟動「解決方案策略整合聯盟（Solution Integration Alliance, SIA）」，選擇與全球不同領域的軟硬體頂尖夥伴合作。