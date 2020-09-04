8月營收／信邦 連五月締新猷

電子零組件廠商信邦（3023）昨（3）日公布8月合併營收為19.61億元，較7月19.09億元成長2.72%，比去年同期17.06億元成長14.94%，連續五個月改寫單月營收新高；累計今年前八月合併營收為137.26億元，較去年同期成長11.12%，亦為歷年同期之高點。

信邦昨天股價漲3.5元，收189.5元，成交量近2,000張。

信邦8月營收成長來自汽車、綠能、通訊及電子周邊等產業的銷售增加。汽車產業因電動車及充電設備需求增加，月增9.41%；綠能產業係太陽能微逆變器直流電與交流電及風能發電機之連接線組需求增加，月成長1.89%。

至於通訊及電子周邊產業，也因消費性電子需求以及信邦轉投資之子公司所開發之新項目e-Bike帶動，產能增加讓8月銷售較7月成長9.46%。