德微8月營收1.33億元 年減3.1%
二極體廠德微（3675）於今（3）日公布8月業績，比7月微減0.9％，
德微8月合併營收為1.33億元，年減幅度為3.1％，累計今年前八月合併營收為10.65億元，年增5.5％。
德微表示，8月業績僅呈現微幅月減，主要是因上半年受到新冠肺炎疫情影響，客戶重複下單，8月因消化訂單而未見衰退。只是，往年此時會有季節性商機，有返校潮帶動消費性產品成長，但今年迄今，新冠肺炎並未如預期消失，也影響返校潮的消費性產品銷售情形。
至於接下來的季節性商機，如感恩節、聖誕節等消費性產品銷售情況，德微抱持保守審慎看法。
雖然第4季的商機尚不明朗，但德微仍期待明年在5G、車用電子與AI智能等產品發展，得以帶動週邊應用對二極體市場的需求。
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