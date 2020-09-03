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輝達新顯卡「加量不加價」 微星股價奔漲停

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

輝達（Nvidia）RTX 30系列登場，新顯卡效能提升但價格維持，等於「加量不加價」，吸引法人圈將目光鎖定板卡族群，看好未來一年顯卡將有超級週期，繼美系外資首次將微星（2377）納入追蹤、目標價上看180元後，另一家美系外資也大幅調升微星價格來到171元，帶動今（3）日直奔攻漲停，股價來到152元，而板卡族群華碩、技嘉盤中也分別上揚逾3%。

美系外資分析，輝達新品是一個驚喜，不僅是在效能表現上，更為重要的是定價策略。由於缺乏吸引力的性價比，輝達上一代顯卡系列，2018年推出的RTX 20未能推動更換需求。

相反，本次RTX 30系列效能有顯著提升，但價格卻與前幾代產品類似，如RTX 3080對標2080、RTX 3070與2070，RTX 3090與TITAN，在優秀性價比之下，輝達競爭對手超微（AMD）顯卡系列將難以競爭。

美系外資點名電競族群首選微星，除了受惠居家工作（WFH）需求外，新的RTX 30系列為營運重要催化劑，目標價給予171元。此外，華碩也可望受惠本次顯卡換機潮，但因虧損的手機業務拖累，故僅給予目標價206元。

另一家美系外資也看好輝達新顯卡動能，將在未來2-3個季度出現超級電競換機潮，帶動電競筆電及顯卡出貨動能顯著提升，重申「買進」微星及華碩，目標價分別給予180元及270元。

輝達昨（2）日宣布推出採用NVIDIA Ampere架構的 GeForce RTX 30 系列繪圖晶片，為 GeForce 有史以來最大的世代躍進。

GeForce RTX 3090、3080 及 3070 GPU，與上一代採用Turing 架構的 GPU 相比，最高可達 2 倍效能提升與 1.9 倍能源效率改善。RTX 30 系列 GPU 採用全球最強大的PC遊戲平台第二代 NVIDIA RTX，提供高水準的即時光線追蹤與人工智慧（AI）遊戲。

GeForce RTX 3080 將在9月17日上市；GeForce RTX 3090 預計於9月24日上市；而 GeForce RTX 3070則預計於 10 月上市。

GeForce 外資 電競筆電

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