太陽能股再發威 六檔直攻漲停

太陽能股強勢，在昨（2）日收盤有多達5檔太陽能股以漲停收市之後，今（3）日盤中，太陽能股再發功，盤中有多達6檔個股一度攻上漲停板，成為盤面今日台股最強族群，分析師認為，主要應是基本面回升及近期市場資金拉抬低價股的效應雙重引擎讓太陽能股連續大漲。

太陽能股近日持續走強，繼昨日收盤有多達5檔個股以漲停收市之後，今日盤中包括茂迪（6244）、安集、太極、國碩、元晶及達能，盤中均一度攻上漲停板，昨天大漲一日之後，今日類股漲勢不減反增，另外，聯合再生及倉和盤中上漲幅度也分別在5%至8%之間。

台新投顧副總黃文清指出，太陽能股近期的強勢表現，主要應該還是落後補漲及低價概念為主。畢竟台股漲到目前位置，多數基本面還不錯的個股或族群都已經漲了一大波，市場資金追價力道也趨緩，太陽能股今年以來漲幅明顯是各電子族群中，相對落後的族群，而且，股價先前普遍都在20元以下，甚至10元以下，股價基期相當低，風險性也相當低，因此，成為本波市場資金拉抬的標的。

此外，在基本面上，市場分析師也指出，過去台灣太陽能廠受到中國紅色供應鏈殺價競爭的情況逐漸減緩，主要是台廠淡出太陽能電池領域，轉向以生產太陽能模組為重心，同時，再建置發電廠售電，近一年來，部分廠商逐漸走出營運谷底，基本面具有谷底翻升的態勢，也是這一步市場資金選擇進場卡位的原因。