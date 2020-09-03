外資喊買微星 目標價上看180元

美系外資認為，輝達（NVIDIA）新品定價較市場預期低，可望在未來2~3季出現強勁新品週期，看好顯卡相關廠商微星（2377）、華碩可望受惠，重申微星加碼評等，目標價上看180元；另一家美系外資也重申微星買進評等，目標價上看171元；微星今（3）日開高走高攻上漲停152元，盤中雖打開仍維持強漲。

美系外資表示，輝達最新RTX 30系列顯示卡，採用美光（Micron）設計的晶片，且交由三星電子以8奈米製程生產，因定價較市場預期低了約15~30%，且在效能上，比其他同樣採用三星8奈米製程的晶片高出約10%，美系外資看好RTX 30系列可望帶動強勁的新品週期。

美系外資點名顯卡相關廠商微星、華碩將是主要受惠廠商，重申微星加碼評等，目標價上看180元；美系外資同時也重申華碩加碼評等，目標價上看270元。

另一家美系外資表示，輝達RTX 30系列將同步帶動在家遊戲需求，將挹注微星第4季開始的營收及獲利走高，看好微星是電競PC首選，重申買進評等，且強調是首買標的，目標價上看171元。

微星今日以143元開出，上漲4.5元，盤中直攻上漲停152元，上漲13.5元，盤中雖有打開漲停，但仍維持強漲，漲幅8.66%；華碩今日以249元開出，上漲2.5元，一度拉升至259元，上漲12.5元，盤中漲幅3.65%。