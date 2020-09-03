面板景氣可望好到明年 群創重返10元票面價

面板近期迎來景氣回溫，友達（2409）、群創（3481）高層同聲喊讚，友達董事長彭双浪日前說，本預期景氣旺到今年底，現在供需吃緊狀況預期一路延續到明年，吸引市場聚焦。友達和群創今（3）日受惠利多，雙雙爆出破10萬張大量強漲，群創盤中重返10元票面價，最高來到10.4元；友達衝破11元關卡，盤中最高來到11.8元。

彭双浪日前以台北市電腦公會理事長身分，出席「2020智慧城市線上展開幕暨頒獎典禮」，談及面板供需，透露近期客戶催單催到每天上門問候，不斷要求提升供給量，這波供不應求，不只是短時間的急單挹注，主要是疫情衍生的新商機。友達今年第二季起，產能持續滿載，鼓勵員工全力投入生產，盼今年下半年到明年能把產量提升到最大。

關於面板價格持續上漲，他也說，價格本身是反映供不應求，面板在這一波谷底已過，都在往上走，需求看起來蠻樂觀，目前朝正面發展。新產能開出高峰在去年跟今年，同時看到有些產能退出市場，接下來一、兩年內，需求增加、但供給相對減少，面板產業供需上相對平衡很多，希望未來公司獲利平穩。