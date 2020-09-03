8月營收／明基材+2％ 本季看增

偏光板大廠明基材（8215）昨（2）日公布8月營收12.78億元，月增2.2%，為五個月來高點。本季進入旺季，在下游面板需求帶動下，外界預期，本季營收將優於上季，季增個位數百分比。

明基材8月營收年增近一成；前八月營收96.92億元，年增2.4%。昨天股價收22.95元，上漲0.75元，外資連三賣後反手買超。

明基材近年針對偏光板本業維持穩健發展策略，除了現有三條生產線滿載之外，除了透過去瓶頸，今年新增約5%至10%產能，也積極朝高值化發展，法人預期，隨著偏光板持穩、醫療事業回溫，加上車用隔離膜事業傳佳音，打進日本市場激勵下，明基材今年營收有望優於去年。

明基材近年轉投資醫療新事業也漸有斬獲，目前醫療相關產品營收占比已達10％以上，未來將持續擴大，為公司開展新利基。