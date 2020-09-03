8月營收／和鑫-14％ 出貨恐趨緩

和鑫（3049）昨（2）日公告8月營收2.14億元，月減14.5%，年減51%。展望未來，法人認為，由於三星新機銷售表現平平，加上智慧手機需求減少，相關供應鏈業績恐較為平淡。

和鑫前八月合併營收19.16億元，年減34%。和鑫為三星供應鏈之一，目前除高階機種外，也打入平價機種，而且供貨比重提升，加上供貨期比過去長，已是三星不可或缺的供應商之一。

近年來中國大陸智慧手機品牌廠採用OLED面板的機種愈來愈多，相關產能也開始開出，有助觸控感應器需求增加，和鑫正與多家客戶接洽中，估計明年客戶數量將明顯提升。

法人認為，三星趁華為手機零組件供應受阻時，持續擴大搶市占，目前仍持續走平價機與高階款備料齊發的策略，和鑫負責供應平價機種的觸控感應器，比率相當高，但疫情因素影響，和鑫出貨量同步趨緩。