圓展USB視訊攝影機 報捷

圓展（3669）宣布，旗下新款USB視訊會議攝影機獲Google Meet認證，為下半年業績再添助力。

圓展受惠宅經濟帶動遠距應用需求大增，市場買盤搶進，昨（2）日股價逆勢攻上漲停板146元，上漲13元，為掛牌以來新高價。

圓展表示，以AVer為品牌的USB雲端視訊會議攝影機產品，相容於市面上大多數的視訊會議平台，全新兩款AVer CAM540和CAM340+通過Google Meet嚴格硬體規格測試，更是對品質的保證，Google Meet的使用者接受度會更高，有效強化圓展在全球市場的能見度。

圓展指出，該公司是第一個採用Google認證的USB 3.1連接線（Elka）來確保視訊流暢度和穩定性的視訊設備供應商。