凱美、鈺邦 獲客戶追單

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導
圖／經濟日報提供
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鋁質電解電容廠凱美（2375）、固態電容廠鈺邦受惠桌機、筆電、電競產品及挖礦機等需求強勁，出貨暢旺。凱美昨（2）日表示，客戶端拉貨力道遠優於預期，產能供不應求；鈺邦也看好後續營運走勢。

法人指出，目前鋁質電解電容與固態電容市場需求遠高於廠商產出，追單效應動能將挹注凱美和鈺邦營運，預期成長動能延續至年底無虞。明年英特爾將推出新款中央處理器（CPU），有望帶動新一波需求，推升凱美與鈺邦迎接另一波出貨熱潮。

法人表示，日本Panasonic、Nichicon、Chemicon、Ruby con等鋁質電解電容、固態電容大廠，產品主要供應高階應用，中低階的消費性電子產品則以台廠供應為主。近期新冠肺炎疫情未減緩，居家辦公、遠距教學等形態仍持續帶動市場對PC、NB等需求，推升凱美和鈺邦的鋁質電解電容和固態電容出貨暢旺。

業界人士分析，除了PC、NB等拉貨動能強勁，近期手機品牌廠積極推新機款，備貨潮持續，讓凱美的手機充電器客戶訂單平穩，再加上日系大廠不會為了急單擴充中低階產品的產能，而部分鋁質電解電容和固態電容屬客製化產品，不像積層陶瓷電容（MLCC）為計畫性生產的模式，共用規格很多。

因此在這一波的宅經濟商機延伸出的急單效應，鋁質電解電容和固態電容產出量的速度低於市場需求，目前市場供需狀況吃緊，其中，固態電容供貨明顯緊張。

凱美表示，當前桌上型和筆記型電腦銷量熱絡，確實帶動鋁質電解電容的出貨量攀升，目前拉貨的力道超出原先預期。

供應鏈透露，鈺邦固態電容已經呈現缺貨，主要除了受惠PC、NB帶動出貨量攀升，再加上比特幣今年3月以來價格大漲逾三倍，日前甚至突破1萬2,000美元，礦機市場火熱同步反映對主機板及高階顯示卡需求，作為關鍵零組件的固態電容自然出貨量跟著逐月攀升，據悉，二線客戶已經呈現庫存缺料限向，在這波固態電容缺貨潮下，鈺邦將成為最大受惠者。

鈺邦 凱美 NB

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