訊連 攻虛擬試妝商機

訊連（5203）旗下轉投資公司玩美移動，昨（2）日宣布推出全新的非接觸式虛擬試妝功能，讓消費者即使在防疫期間，也能安心走進美妝實體店，透過機器虛擬試妝後再購入商品。玩美移動表示，因為新冠肺炎疫情影響，實體店內試妝品被迫下架，但透過虛擬試妝功能，可避免實體接觸，提供消費者更安全、衛生的消費環境。

訊連於2015年成立玩美移動，專攻美妝科技，去年第4季正式轉盈。今年第2季雖然因疫情導致簽約延宕，營收認列較少，玩美移動帳面呈現小幅虧損，不過，訊連董事長黃肇雄表示，疫情讓業者對「虛擬美妝技術」產生強烈需求，預期下半年會回到成長軌跡。

玩美移動推出的非接觸式服務，包括手勢操作、語音啟動、口罩偵測、虛擬手臂唇妝試色等四種功能。在操作上，消費者可藉由八種手勢指令，操作虛擬試妝功能，並透過語音啟動，說出關鍵字或產品編號以選擇商品進行試妝。