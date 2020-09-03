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義隆營收 連六月創高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北報導
義隆董事長葉儀晧。 （本報系資料庫）
義隆董事長葉儀晧。 （本報系資料庫）

筆電觸控板暨觸控螢幕晶片龍頭義隆（2458）接單大好，昨（2）日公布8月合併營收15.2億元，連續六個月創新高。法人預期，9月返校潮帶動Chromebook、筆電新一波強勁需求，義隆本季觸控IC出貨量有望較上季大增五成以上，單季營收、獲利可望同步挑戰新高。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

義隆8月合併營收月增逾3.9%，年增約69.4%；前八月合併營收87.3億元，年增51.6%，同步改寫同期新高紀錄。

義隆第2季以來明顯感受觸控IC強勁需求，公司透露，這次拉貨潮強勁狀況，是「歷來首見」，幾乎不留庫存，除既有聯電產能之外，又緊急投片台積電因應客戶追加訂單。

業者指出，美國中小學開學傳出筆電嚴重不足，校園鬧筆電荒，全球三大電腦品牌聯想、惠普及戴爾緊急向美國學校說明，共欠缺將近500萬部筆電，筆電代工廠也傳出緊急加薪招工生產，業界預期除了教育類筆電需求強勁之外，疫情改變商業模式催生商務筆電需求增加，客戶端對義隆緊急拉貨潮短期不會結束。

法人表示，義隆在Chromebook市場占有率高達90%以上，各國9月開學均傳出筆電荒，義隆優先受惠於遠距教學出貨動能大增，該公司上半年出貨量已年增五成以上，本季出貨動能續強，主要是ChromeBook相關的需求。

此外，遠距教學帶來的Chromebook需求比預期還熱，義隆筆電觸控板及觸控螢幕晶片為代工廠首要供應來源，預料訂單熱潮將會持續到今年底。

目前義隆在觸控板市占率超過五成，觸控螢幕更超過六成以上，法人看好該公司美系客戶滲透率仍有成長空間。

另一方面，義隆配合客戶推出多款新筆電，在觸控板功能上複雜度提升，使得觸控板產品平均售價提高，均有利於獲利結構優化。

筆電 義隆 觸控

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