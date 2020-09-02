新唐收購完成Panasonic半導體事業 盤中漲停慶祝
微控制器（MCU）廠新唐（4919）於昨（1）日盤後宣布完成對Panasonic半導體事業收購案，今日股價上演慶祝行情，一度亮燈漲停。
新唐以現金完成併購Panasonic旗下半導體事業PSCS，此併購案包括取得PSCS 100％股權，以及相關設備等資產。合併完成後，PSCS將更名為Nuvoton Technology Corporation Japan。
新唐累計前七月合併營收為62.91億元，年增12.9％，收購完成Panasonic旗下半導體事業後，可取得包括影像感測器、MCU與其他如金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）等業務，對於其強化車用與工業自動化產品布局、營運規模、研發技術、通路與客戶等方面，預期都將有助益。
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