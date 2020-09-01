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外資挺微星 目標價喊到180元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
微星基本面續強但近期股價整理。（券商軟體）
微星基本面續強但近期股價整理。（券商軟體）

花旗環球證券將微星（2377）目標價喊到171元後，摩根大通今（1）日啟動微星初評，再喊出180元市場第一高目標價。摩根大通看好，輝達、超微新晶片推動微星表現外，長線電競玩家成長更創造源源不絕的成長力，2019-2020年微星獲利複合成長率挑戰26%。

日前凱基投顧率先將微星目標價升至180元，摩根大通雖然只是追平，但外資圈已經比下花旗排行第一高。不過近期高價股普跌，在利多出台下，微星今天仍跌逾2%，進逼季線125.6元。

摩根大通表示，微星是全球電競筆電領導品牌及顯示卡／繪圖卡大廠，想卡位電競商機非買微星不可。除了近期輝達、超微推新晶片領先挹注微星基本面，更重要是電競玩家穩定成長，確立微星長線成長大勢。

摩根大通指出，輝達9月1日舉辦GeForce發表會，預期新一代Ampere電競GPUs正式亮相，市場已經對新產品效能有熱烈期待，摩根大通預料至少引爆未來六個月出現強勁的顯示卡（VGA）汰換潮。2020-2021年微星VGA收入看增21%、18%。

此外，摩根大通也看好英特爾Comet Lake CPU提振主機板需求自第2季反彈，接下來英特爾推出10奈米桌電CPU還會催動2021年有更火熱的換機潮。微星今明年主機板收入預期成長19%、6%，NB出貨則預估增加40%、10%。

摩根大通表示，受惠在家玩樂的趨勢成形，電競玩家成長態勢愈來愈顯著，多數玩家追求更新、更強大的娛樂體驗，微星高達七成的營收連結電競產品，無疑是商機爆發的最大受惠者。這其中，包括電競螢幕的規格要求愈高，2022年微星螢幕收入比重估達11%，2019年時僅6%。

外資推估，微星2020-2022年每股純益可達6.6元、10.2元、12.05元，目標價一口氣喊到180元。

微星 電競筆電 摩根

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