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鴻家軍榮創營運逐步增長 股價挑戰前高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
榮創董事長方榮熙。報系資料照
榮創董事長方榮熙。報系資料照

LED廠榮創（3437）屬於鴻海集團旗下，近幾年來持續和同集團的群創（3481）進行上下游整合，也逐漸反應在業績表現，在集團資源挹注下，市場看好該公司未來在Mini LED顯示器商機也可搶得市場大餅，有助中長期業績表現，近日股價持續走強，有機會挑戰前波高點。

在集團挹注下，市場看好未來榮創中長期的營運展望，近期股價呈現緩步走高，今日盤中該股再度上漲逾5%，股價盤中高點來到25.45元，寫下本波段新高，短線上有機會挑戰前波高點，同時也是近2年股價高點26.3元價位。

鴻海集團近年來也積極搶進Micro LED商機，除了日前夏普在日本傳出捷報之外，同集團旗下面板廠群創、LED封裝廠榮創是鴻海集團在搶攻新世代顯示技術Mini LED的雙箭頭，在集團資源整合下，未來群創、榮創與夏普合力打造成鐵三角戰線。市場法人也認為，榮創在Micro LED研發及Mini LED的量產出貨，都將受惠於鴻海集團資源，有望比其他同業更快開花結果

榮創看好Mini LED比OLED在對比度、亮度及耗能上更有優勢，有機會在高階背光產品上占上風，在2018年入股LED 磊晶及晶粒廠商光鋐，成為光鋐最大法人股東，補強本身在LED前段製程的技術與產能，並於今年陸續量產供應Mini LED。

榮創近期受惠居家上班、遠距教學應用大開，推升市場對筆電和平板需求，近期LED背光產能全開，在筆電、平板LED背光需求動能持穩下，前七月營收29.9億元，年增39.6%。

榮創第2季稅後虧損4,370萬元，較上季與去年同期收斂，第2季每股虧損0.3元。上半年累計營收24.92億元，年增42%；上半年稅後虧損1.65億元，較去年同期收斂，上半年每股虧損1.14元。

LED 鴻海

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