快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果對歐菲光抽單 觸控雙雄迎轉單 股價飆

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
蘋果傳將中國大陸歐菲光剃除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，觸控雙雄今日股價大漲。美聯社
蘋果傳將中國大陸歐菲光剃除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，觸控雙雄今日股價大漲。美聯社

蘋果傳將中國大陸歐菲光剃除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，由觸控雙雄業成GIS-KY（6456）與宸鴻TPK-KY分食，可望助攻觸控廠營運。消息一出，市場今（1）日為之振奮，帶動TPK-KY和GIS-KY強漲，其中，TPK-KY更是直奔54.1元漲停。

據悉，原先蘋果iPad低價版由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應觸控模組，而三家業者的供貨比重差不多，但由於歐菲光的產品報價一直以來都比較「殺」，因此供貨比重經常略高出國內觸控雙雄。

供應鏈傳出，歐菲光近期遭美國商務部以侵害新疆當地人權為由，列為黑名單，蘋果8月起對歐菲光抽單，並讓GIS、TPK共同分食歐菲光原先的訂單，凸顯紅色供應鏈在iPad供應影響力大幅下降。

業界人士分析，先前美國制裁華為，如今又出重手打壓歐菲光，凸顯美國正使出渾身解數防止紅色供應鏈壯大，蘋果此刻抽單，無疑是想選邊站，而GIS、TPK則喜迎轉單商機，受惠最大。

另，面板受惠需求回溫，今年第三季迎春燕，日前「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）高層，同聲對景氣喊讚，外資也紛紛調升雙虎目標價，友達來到13.6元，群創11.8元。市場近期對面板類股信心大增，積極搶進，雙虎今日延續漲勢，在台股大盤開紅助攻下，挾著萬張大量走揚，友達最高來到10.8元，群創漲至9.41元。

雙虎今年第二季在IT面板面板價格到8月持續上漲，讓外界對面板廠的營運愈加樂觀，雙虎日前於台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）「2020跨域產業菁英論壇」，同聲對景氣釋出利多，並透露「谷底已過」，目前訂單到第四季無虞訊息，預期台廠的營運會逐漸好轉，朝穩健成長邁進。

歐菲光 面板 TPK

延伸閱讀

超微股價一度大漲8％ 原因是這個

蘋果為何不再是道瓊科技股王？新股王又是哪一檔？

蘋果市占喊衝 拚當PC三哥

GIS奪iPad新單 成都大擴產

相關新聞

蘋果對歐菲光抽單 觸控雙雄迎轉單 股價飆

蘋果傳將中國大陸歐菲光剃除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，由觸控雙雄業成GIS-KY（6456）與宸鴻TPK-...

拉貨動能強勁 奇力新今年EPS衝7元

國巨集團旗下電感大廠奇力新（2456）奪下大陸手機品牌廠小米大單，加上大陸手機牌廠搶市占，拉貨動能強勁，帶動奇力新微型一...

中華電 強打AR線上直播

中華電信（2412）5G啟用之後，旗下影音平台MOD、Hami Video積極布局5G擴增實境（AR）應用，帶起電視手機...

奇鋐接單旺 營運動能強

散熱模組廠奇鋐（3017）受惠筆電、手機、伺服器等散熱需求增長，近期業績表現蒸蒸日上。

佳凌 7月每股淨損0.07元

光學鏡頭廠佳凌（4976）近期股價波動劇烈，昨（31）日應主管機關要求，公告7月稅後淨損800萬元，每股淨損0.07元。

台灣之星 揪伴攻智慧城

台灣之星（3157）看準5G將助長智慧應用百花齊放，積極擴展企業合作，攜手神通資科，結合5G網路、物聯網，結盟更多夥伴搶...

焦佑衡 出任閎暉董事長

閎暉（3311）昨（31）日舉行股東臨時會，通過將辦理私募現金增資，同時補選兩席董事，如市場預期，先前取得閎暉15%股權...

致新訂單 滿到年底

美國返校潮帶動筆電急單，筆電代工廠傳出罕見的擴大招工，更對零組件電源管理晶片緊急拉貨，IC設計廠致新（8081）因Chr...

矽創Q3業績 拚新高

IC設計業者矽創（8016）第3季本業手機驅動IC業務暢旺，旗下昇佳的感測IC業務也迎來旺季。因第2季營收比較基期低，法...

岳豐產能滿載 股價寫一年新高

連接線束廠岳豐（6220）近日公司經營層指出，目前訂單已經看到11月，同時，目前公司產能也已呈現滿載情況，今年後市營運相...

明基材帶量強漲 盤中亮燈漲停

面板需求暢旺，連帶激勵上游偏光片業績走揚，替明基材（8215）、誠美材（4960）等廠，表現增添想像空間。明基材今（31...

奇鋐7月表現優於預期 股價強漲6%

散熱模組廠奇鋐（3017）公布7月每股盈餘（EPS）0.7元，表現優於預期，帶動今（31）日股價走強，盤中上漲逾6%，表...

熱門新聞

「定存90萬快到期」他問該全入股市？ 網狂推：買這2支很穩

台股大跌137點 尾盤爆量拋472億元

日盛金喊賣 開盤直衝漲停

股票下跌就想賣？ 網友靠這招穩住心態

外資賣超157.42億 賣超這四大族群

MSCI效應 台股外資連三賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。