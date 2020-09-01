蘋果對歐菲光抽單 觸控雙雄迎轉單 股價飆

蘋果傳將中國大陸歐菲光剃除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數回歸台廠，由觸控雙雄業成GIS-KY（6456）與宸鴻TPK-KY分食，可望助攻觸控廠營運。消息一出，市場今（1）日為之振奮，帶動TPK-KY和GIS-KY強漲，其中，TPK-KY更是直奔54.1元漲停。

據悉，原先蘋果iPad低價版由歐菲光、GIS、TPK三家一起供應觸控模組，而三家業者的供貨比重差不多，但由於歐菲光的產品報價一直以來都比較「殺」，因此供貨比重經常略高出國內觸控雙雄。

供應鏈傳出，歐菲光近期遭美國商務部以侵害新疆當地人權為由，列為黑名單，蘋果8月起對歐菲光抽單，並讓GIS、TPK共同分食歐菲光原先的訂單，凸顯紅色供應鏈在iPad供應影響力大幅下降。

業界人士分析，先前美國制裁華為，如今又出重手打壓歐菲光，凸顯美國正使出渾身解數防止紅色供應鏈壯大，蘋果此刻抽單，無疑是想選邊站，而GIS、TPK則喜迎轉單商機，受惠最大。

另，面板受惠需求回溫，今年第三季迎春燕，日前「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）高層，同聲對景氣喊讚，外資也紛紛調升雙虎目標價，友達來到13.6元，群創11.8元。市場近期對面板類股信心大增，積極搶進，雙虎今日延續漲勢，在台股大盤開紅助攻下，挾著萬張大量走揚，友達最高來到10.8元，群創漲至9.41元。

雙虎今年第二季在IT面板面板價格到8月持續上漲，讓外界對面板廠的營運愈加樂觀，雙虎日前於台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）「2020跨域產業菁英論壇」，同聲對景氣釋出利多，並透露「谷底已過」，目前訂單到第四季無虞訊息，預期台廠的營運會逐漸好轉，朝穩健成長邁進。