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佳凌公告 自結7月每股虧損0.07元

經濟日報 / 記者陳昱翔／即時報導

光學鏡頭廠佳凌（4976）因近期股價波動劇烈，公告自結財報，今年7月稅後虧損800萬元，每股虧損0.07元，而上半年每股虧損0.67元，較去年同期每股虧損0.21元，虧損持續擴大。

佳凌今年7月營收1.17億元，月增23.3%、年增0.01%，累計今年前七月合併營收5.67億元，年減28.6%。佳凌近期因單月營收改善，帶動股價直線狂飆，8月以來，股價從23.2元，上漲至今日收盤價35.25元，波段區間漲幅逾五成。

佳凌近幾年積極深耕車用鏡頭、安全監控鏡頭、投影機鏡頭、消費性電子鏡頭等產品，但因全球新冠肺炎疫情影響車市需求，致使佳凌上半年業績陷入虧損；不過，安全監控及視訊會議鏡頭需求不錯，加上傳統旺季已至，營運有機會逐漸改善。

佳凌原本業務聚焦數位相機鏡頭，因應相機市場萎縮，近年積極衝刺車用市場，營收占比約一至兩成。法人表示，儘管佳凌近期股價強升，但上半年呈現虧損，而且7月也持續虧損，未來仍必須觀察單月營收是否持續成長。

佳凌

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