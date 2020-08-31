中低價格吸資金 LED股齊漲

台股市場資金在高價股前波引導指數創高之後，不少個股本益比偏高，買盤追價力道趨緩，近日市場資金明顯轉進持股風險相對較低的中低價股，其中，LED股也是資金轉進方向，今（31）日LED股包括聯嘉（6288）、鼎元（2426）及佰鴻（3031）等股都具上漲表現。

台股資近二周以來，逐漸自前波漲多的台股高價電子股撤出，轉進方向以中低價股及非電子股為重心，LED股中，由於不少個股股價仍處於30元以下，且今年以來股價漲幅也明顯落後大盤，成為近期資金轉進的重心。

今日盤中LED股仍以具特斯拉題材的聯嘉表現最強，該股在上周創下股價掛牌以來新高之後，今日盤中持續上漲逾6%，並帶動其餘LED股走勢，包括佰鴻及鼎元盤中漲幅也都在2%至4%表現，另外，晶電、榮創、光鋐及宏齊等股，盤中股價也都上漲約1%至2%，整體而言，今日LED股整體表現相對強勢。

LED照明市場在陸廠競爭下，早已成紅海市場，價格競爭激烈，多數台灣LED廠陸續退出照明市場，其中，佰鴻為走出產業困局，2013 年開始轉型，由營收導向轉為重視產品利潤表現，逐步將利潤不佳業務淘汰，著眼客製化利基型產品。其餘包括宏齊也鎖定利基型市場，鼎元也以感測市場為做為轉型重心。

另外，新一代的高階顯示器Mini LED則是成為晶電、隆達、光鋐、榮創及億光等LED大廠做為未來擺脫陸廠在照明領域進行價格競爭的主要方向，今年相關出貨量已明顯提升，明年全球市場滲透率將持續增加。