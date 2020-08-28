宏碁AI 搶進五大領域

宏碁（2353）人工智慧（AI）再下一城，以AI臉部辨識為核心，切入五大智能應用，如居家、校園、展館、零售、院區等場域，更攜手和成集團旗下智能家居科技公司歐加智能，以及空氣品質應用企業海博特、欣寶等三家業者，共同搶入AI領域的B2B商機。

宏碁昨（27）日與歐加智能於台北室內設計材料大展首次展示合作產品，透過歐加智能E-BOX雲端系統串連，結合宏碁AI智能安防、家務系統進行辨識偵測互動，並搭配宏碁Air Monitor Pro 空氣品質偵測系統，為「室內空間」注入健康與智慧兩大特色。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣指出，過去影像辨識AI應用偏重工業領域，隨著感測與AI技術精進，快速轉進民生應用領域。宏碁AI團隊經過一、二年研發可客製化的AI應用，打破客戶對AI辨識應用價格高不可攀或執行複雜的疑慮。

宏碁創新產品經理劉仲虎表示，AI辨識引擎由宏碁AI團隊100%在台研發，以深度學習的影像分析為技術核心，加強在數據的分析與再應用。他指出，宏碁AI辨識引擎具備高精準辨識度，通過美國國家標準暨技術研究院（NIST）臉部辨識技術基準的測試。

宏碁AI應用主要聚焦四大領域，包含AI智能移動式溫感報到系統、AI智能安防系統、AI智能借閱系統及AI智能精準投放系統，可應用在智慧校園、智慧零售、智慧居家、智慧院區及智慧展館等五大場域。

宏碁積極培育小金雞，二年前成立創新產品部門，劉仲虎說，創新強調向外整合性的應用，是屬於艦隊、國家隊，希望與各家企業共同開拓AI應用商機。