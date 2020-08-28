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索尼將推新機 仁寶、美律受惠

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導

索尼行動通訊昨（27）日發出邀請函，將於9月17日台灣時間下午3時舉行全球新機線上發表會。科技網站傳出，應是發表Xperia 5 的後繼機種Xperia 5 II，為供應鏈仁寶（2324）等增添新題材。

索尼行動通訊（Sony Mobile ）去年推出 Xperia 1、10 與5等三款機種，今年上半年已先後發表Xperia 1 II 與Xperia 10 II，隨柏林電子展（IFA）日期逼近，索尼過往會在IFA發表新機，因此有傳言索尼可能在9月公布Xperia 5 II，而索尼也在昨天發出將舉行線上發表會的邀請函。

索尼在台灣的供應鏈包括仁寶、美律、聯發科等。

科技網站稍早傳出，Xperia 5 II 與上一代相比外型差異不大，正面螢幕是21比9的比例，主相機為三鏡頭相機，側邊具有指紋辨識器，預料在照相功能上還會進一步提升。

Xperia 索尼 相機

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