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超眾四大業務 下半年看俏

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導
圖表／經濟日報提供
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散熱模組大廠超眾（6230）昨（27）日於證交所召開法說會，發言人林志仁指出，隨著時序進入傳統旺季，估計下半年智慧手機、伺服器、網通、遊戲機等散熱業務均將比上半年提升，對後市營運持審慎樂觀態度。

林志仁表示，上半年因首季受疫情因素影響，營運較為低迷，但第2季因筆電需求暢旺，無論是營收或產能利用率都強力回升，第3季也是筆電旺季，預料訂單仍會相當不錯。

超眾上半年營收結構分布中，筆電占44%、伺服器27%、網通12%、手機8%、桌上型電腦6%。林志仁指出，下半年其他產品線需求明顯高於上半年，筆電占比將下滑，但訂單能見度依舊不錯。

在遊戲機散熱業務方面，超眾董事長永井淳一曾於股東會上表示，今年遊戲機出現新客戶，並切入新機種，單價、利潤都會不錯，將是另一個成長動能。

超眾今年成功切入索尼新世代遊戲主機PS5供應鏈，出貨散熱模組。超眾原先就是任天堂遊戲機的散熱模組供應商之一，目前透過母公司日本電產與索尼接洽，本季開始出貨，正式成為PS5供應商。

在產能布局方面，林志仁指出，目前已在中國大陸昆山、重慶及越南增設新產能。昆山生產手機用熱管、熱板；重慶生產筆電散熱模組；越南廠現階段以模組組裝為主，未來視情況加入熱管、熱板生產。預料相關產能在今年底陸續完成後，將成為未來十年營運成長的主要動能。

超眾今年第2季營收23.63億元，季減44.6%、年增7.3%，稅後純益2.27億元，季增152.2%、年減2.9%，每股純益2.62元；累計上半年營收40.06億元，年減1.1%，稅後純益3.17億元，年減15.2%，每股純益3.67元。

超眾 筆電

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