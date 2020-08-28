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詮欣 奪雲端伺服器大單

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北報導
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉/攝影
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉/攝影

詮欣（6205）獲白牌雲端伺服器訂單，間接打入美國雲端供應商供應鏈，同時新增日本，美國與中國大陸的自駕車ADAS相關連接器與連接線訂單，加上原本機器人手臂需求暢旺，在三大新的動力加持下，將推升業績自9月起逐步上揚，預估2021年營收將看增30%。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

詮欣董事長吳連溪昨（27）日表示，公司積極轉型，研發新產品，去年是營運谷底，今年上半年業績已經看到上揚，第2季毛利率站上34.89%，是近幾年來的新高，預估自今年9月開始，業績逐步上揚，2021至2022年將一路長紅，進入新產品帶動的成長期。

詮欣的工控電腦產品今年出現爆發性成長，明年持續看好，尤其歐洲客戶要求工廠高度自動化，大量拉貨，對機器人手臂的需求暢旺，訂單可以延續到明年。詮欣指出，今年前七月工控占營收比重已達50%，2019年則是35%。

在5G資料中心方面，詮欣也打入白牌伺服器廠緯穎，緯穎兩大主力客戶為臉書及微軟，近期又新增亞馬遜。

詮欣過去在雲端資料中心，主要出貨100G的連接器與連接線，給交換器與伺服器使用，現在將出貨400G的產品，而且5G基地台不斷建設，也同步推升需求。5G資料中心目前占詮欣營收比重不到5%，明年可以達到10%至20%。

在自駕車與ADAS方面，吳連溪說，過去公司是出貨歐洲車廠的影音產品，這第一代產品已進入尾聲，詮欣已開發出ADAS的鏡頭、感測器、雷達、光達等連接器與連接線，以及車用的Type C，將出貨到美洲、日本與大陸的車廠。

目前車用產品占營收比重6%到8%，明年營收占比將超過10％，2022至2023年將占二到三成比重。

為迎接新的訂單，他說，今年資本支出前七月已超過4,000萬元，過去是每年3,000到4,000萬元，預期今年資本支出將成長60%至70%，並在台灣擴增產能，以高度自動化來生產，降低生產成本，解決人力不足的困境。

詮欣 營收

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