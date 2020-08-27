華邦電股價反彈 外資今買超逾1.2萬張

記憶體股8月以來都出現一波修正，主要由於市場看淡第3季的需求及價格走勢，不過，近日華邦電（2344）在股價修正之後，率先拉出一波反彈，同時，今（27）日外資單日買超逾1.2萬張，也是近三周最大買超張數，後市外資是否持續翻多值得留意。

就營運表現來看，華邦電第2季繳出不錯成績，單季出現轉虧為盈，不過，由於該公司及市場研究機構均看淡第3季市況，因此，股價先前修正到波段低點11.5元，本周以來股價出現跌深反彈走勢，今日逆勢上漲2.86%，收在12.6元，且外資今日買超12692張，是近三周以來，外資單日最大買超張數。

華邦電第2季毛利率由首季的24%增至29%，為五季高點，稅後純益8.38億元，每股純益0.18元；今年上半年每股純益0.16元。該公司強調，毛利率提升歸因產品平均單價、製程良率提升，使成本下降，加上產品和客戶組合都優化，推升毛利率。

對於產業後市，該公司先前表示，DRAM下半年應仍供需平衡；編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及SLC儲存型快閃記憶體（NAND Flash）下半年可能供過於求。整體而言，記憶體業本季會有二到三個月庫存調整，但整體需求還不錯，預料第4季會增溫。公司預估，主力產品NOR Flash第3季價格仍持穩，NAND Flash則看市場而定。至於DRAM產品目前正加速客戶導入25奈米產品，預估到明年上半年，25奈米DRAM將占所有DRAM產品出貨的五成。