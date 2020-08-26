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泰金寶連七漲 拉抬金寶攻上漲停板

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

泰金寶-DR（9105）近期受市場資金力捧，至今（26）日已連漲7日，短線急漲超過八成，今日帶動母公司金寶（2312）攻上漲停板。

泰金寶至今已連漲7日，短線漲幅超過85%，股價來到4.49元。惟觀察法人籌碼，近期三大法人並無加碼動作，顯示買盤以特定資金為主。

觀察泰金寶基本面，今年7月營收86.39億元，月增4%、但年減5.5%，累計今年前七個月營收509.9億元，年減16.6%。

在金寶方面，旗下自有品牌─新世代機器人，近期才在2020台灣機器人與智慧自動化展，展出新世代機器人投入研發多年的AI智慧機器人以及因應新冠肺炎防疫需求發展出一系列的解決方案。

新世代機器人偕同經銷商經緯航太呈現以具有自主導航功能的智慧運輸機器人，造型輕巧靈活卻能執行高達100公斤搬運任務，更因通過歐盟EN60601醫療設備認證，在防疫期間透過整合不同上層防疫套件可立即導入成為消毒機器人; 如加壓噴灑套件，即可設定路經讓機器人自己進行消毒液噴灑。

如整合紫外線殺菌模組，採用通過CE、UL及CSA認證的UVC燈管，無汞無臭氧先進設計，以自主移動的方式抵達特定場域如手術室或病房進行滅菌，達到防疫零死角。

以服務型機器人外型設計開發的AI Kiosk也是首次在台灣展出，運用高感度的溫測模組及自動乾洗手，可以快速的部署在主要的出入口執行體溫量測及手部消毒。

這是金寶第二次公開展示新一波防疫產品線，金寶搶攻防疫商機，今年4月已推出第一波防疫商品，包括呼吸器、3D防護面罩、額溫測量鏡、防疫機器人等一系列防疫產品。

金寶7月營收117.6億元，月增8.8%、但年減3%，累計今年前七個月營收666.6億元，年減16.7%。

展望下半年營運，金寶總經理陳威昌先前預估，下半年業績應會優於上半年，目前看到景氣是一季比一季好，預期上下半年業績比重是45:55。

泰金寶 機器人

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